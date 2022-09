PJ faz buscas na Presidência do Conselho de Ministros

A unidade de combate à corrupção da Polícia Judiciária está a realizar buscas na Presidência do Conselho de Ministros, adianta a CNN.

De acordo com a estação, o alvo principal da operação é o secretário-geral, David Xavier, que está sob suspeita de corrupção e outros crimes associados à violação de regras de contratação pública a empresas privadas, de bens e serviços para o Governo.

A CNN refere que o secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros é suspeito de obter benefícios pessoais, através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa do norte do país - em ajustes diretos que alegadamente violam as regras de transparência.

[em atualização]