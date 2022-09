Inquérito sobre Desperdício Alimentar: em 2020, quase dois milhões de toneladas de alimentos foram para o lixo, o dobro do que se estimava

Pela primeira vez, foram publicados dados em Portugal sobre a quantidade de alimentos que vão parar ao lixo, traçando um cenário ainda pior do que se estimava. Segundo os dados preliminares do Inquérito Nacional sobre o Desperdício Alimentar, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foram desperdiçadas 1,9 milhões de toneladas de alimentos em 2020, ou seja, 183,6 quilos por habitante, quase o dobro do que era estimado até agora.

