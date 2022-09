Ponte sobre o rio Douro para o TGV terá um tabuleiro para carros

As Câmaras de Gaia e do Porto e a Infraestruturas de Portugal (IP) estão a negociar uma ponte sobre o rio Douro com dupla função. Segundo o “Jornal de Notícias”, a ponte terá dois tabuleiros: um para comboio de alta velocidade e outro rodoviário.

O objetivo é construir apenas uma ponte, em vez de haver uma travessia para o TGV e, a curta distância, a nova Ponte D. António Francisco dos Santos. A haver apenas uma ponte, manterá o nome de Ponte D. António Francisco dos Santos.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, vão ao Porto apresentar a nova linha de alta velocidade que ligará Porto e Lisboa, numa viagem com duração de pouco mais de uma hora. A linha de alta velocidade deverá estar terminada em 2030.