Caso BES: Pedro Correia, o novo juiz, adiou o (re)início da instrução

É a primeira decisão do juiz Pedro Correia na instrução do caso BES: a sessão de hoje, que se destinava a ouvir testemunhas suíças indicadas por Ricardo Salgado, o ex-presidente do Grupo Espírito Santo, foi desmarcada por dificuldades de agendamento e articulação com as autoridades daquele país do centro da Europa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler