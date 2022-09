Autoridades portuguesas apertam o cerco à entrada de cocaína no país (sobretudo vinda da Colômbia)

Há 15 anos que não era apreendida em Portugal tanta quantidade de cocaína: desde o início do ano e até 31 de agosto, as autoridades portuguesas já apreenderam mais de 15 toneladas desta droga, sensivelmente mais cinco toneladas do que em todo o ano passado.

