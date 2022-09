Polícia de folga atinge suspeito a tiro

Um polícia fora de serviço circulava numa rua do Bairro da Quinta da Princesa, na Cruz de Pau, quando se “deparou com um motociclo onde se faziam transportar um homem, acompanhado por uma menor”. Nenhum tinha capacete e, pior, o condutor “praticava uma condução perigosa, colocando em perigo todos os utentes da via pública”, garante um comunicado da PSP.

Por isso, “o polícia decidiu intervir” mas “o suspeito, com a ajuda de outros moradores e familiares que se encontravam no local, cercaram insultaram e ameaçaram o polícia que, entretanto, tinha dado voz de detenção ao condutor do motociclo”, diz o mesmo comunicado.

Então, “na sequência da crescente hostilidade” o polícia sacou da arma e atingiu um dos suspeitos ferindo-o “na perna direita”, “sem gravidade”. O motociclista que esteve na origem de todo o o incidente conseguiu fugir do local e ainda não foi detido. Segundo uma fonte policial, o ferido é irmão do motociclista.

O polícia de folga chamou reforços e foram feitas duas detenções. Uma delas é a do homem baleado na perna que teve de receber assistência médica.

Em declarações à CMTV, José, o homem baleado, garante que “não” agrediu o agente, mas admite ter-lhe dito “para se ir embora” e assegura que não sabia que era um polícia. “Não se identificou até me ter dado o tiro". O outro detido e o pai da motociclista e a menor é a sua filha.