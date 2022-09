Polícia Judiciária Militar investiga hospitalizações de recrutas do curso de Comandos

A Polícia Judiciária Militar (PJM) está a investigar, juntamente com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, as razões que levaram à hospitalização de seis instruendos do curso 138 dos Comandos. Um deles continua hospitalizado e foi sujeito e um transplante de fígado.

