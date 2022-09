Mais de oito mil pessoas mudaram de nome nos últimos dez anos

Entre 2012 e 2021, registaram-se 8277 alterações de nome ou apelido. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Justiça ao “Jornal de Notícias”, o número de cidadãos a alterar o nome tem vindo a aumentar. Em 2012, verificaram-se 569 pedidos. No ano de 2021, foram mais de 1200 as pessoas que pediram para alterar o nome ou o apelido no Registo Civil.

Os dados não incluem as mudanças de nome por casamento ou divórcio. Segundo o mesmo jornal, as alterações são feitas a pedido dos próprios por razões pessoais: não gostar do nome próprio ou querer retirar um nome de família por desentendimento.

As alterações de nome no Registo Civil têm de ser justificadas, uma vez que deve permanecer a ideia de imutabilidade dos nomes. O processo de alteração de nome custa 200 euros.