Lisboa: num mês, foram carregados 7500 passes gratuitos para jovens com menos de 23 anos

Os passes gratuitos para maiores de 65 anos e para jovens com menos de 24 anos, residentes no concelho de Lisboa, já estão em vigor e, segundo dados disponibilizados pela autarquia ao Expresso, foram atribuídos cerca de 36 mil. A maioria são de idosos, uma vez que a medida para este grupo entrou em funcionamento ainda em julho, mas contam-se também 7527 pedidos de passes para crianças e jovens com menos de 23 anos num mês.

