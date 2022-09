Comandos: suspeitas de uso de doping no curso dos recrutas hospitalizados

As análises ao fígado do instruendo dos comandos transplantado a semana passada serão essenciais para as conclusões sobre as causas do colapso do soldado do 138º curso daquela força especial, que se sentiu mal a meio de um exercício de marcha/corrida de cinco quilómetros. O Expresso sabe que, no Regimento de Comandos, no Exército, e mesmo ao nível político, há suspeitas de que a falência hepática do militar sujeito a um transplante de fígado a semana passada possa estar relacionado com o consumo de substâncias para aguentar o esforço de uma instrução que exige uma capacidade de resistência muito acima da média.

O próprio Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas deu um sinal nesse sentido, quando, no domingo passado, disse que o caso do militar internado parecia ser “uma situação muito diferente” da ocorrida há seis anos, quando morreram dois jovens num exercício, devido ao esforço com calor excessivo e falta de água. “Há um inquérito em curso, estão a ser aventadas várias hipóteses, mas pode acontecer que a situação seja muito diferente da anterior”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. O Expresso sabe que a informação que chegou a Belém sobre o cancelamento do curso tinha como justificação não só investigar a instrução e os casos mais graves dos militares que se sentiram mal — um à hora de almoço, e outro numa marcha — mas perceber a eventual extensão do uso de substâncias dopantes, como esteroides anabolizantes, cujo abuso causa danos irreversíveis no fígado. No total, foram seis militares hospitalizados por razões diferentes.

