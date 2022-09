No futuro, para andar de autocarro e Metro no Porto bastará encostar o cartão bancário ao validador

Todos os autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e estações do Metro do Porto vão ter um sistema de compra de bilhete mais facilitado, bastando apenas encostar o cartão bancário ao validador para poder viajar. A tecnologia esteve a ser testada num projeto-piloto lançado em 2021 e vai ser alargada nos próximos dois anos a toda a rede abrangida pelo passe Andante, indicou ao Expresso o administrador dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), Manuel Paulo Teixeira.

