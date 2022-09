Pessoas com deficiência: programa que previa adaptação de 1000 casas recebeu apenas 80 candidaturas

Apoio financeiro que não cobre todas as necessidades, autarquias sem conhecimento sobre o programa e sem recursos e capacidade técnica para tratar dos processos de candidatura, "falhas" na divulgação da iniciativa do Governo. São estas algumas das queixas apresentadas por pessoas com deficiência sobre o programa Acessibilidades 360º - Intervenções em Habitações, lançado este ano no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

