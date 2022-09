Julgamento de Pedrógão: Tribunal de Leiria aponta o dedo à Proteção Civil, GNR e IPMA por falhas e erros grosseiros

Nas duas primeiras horas de combate aos incêndios que deflagravam na zona de Pedrógão Grande, a 17 de junho de 2017, não havia qualquer meio aéreo no combate às chamas. “Durante cerca das primeiras duas horas após a passagem à fase de ATA (Ataque Ampliado), os operacionais no terreno a combater o fogo mantiveram-se os mesmos, e não havia qualquer meio aéreo no combate ao fogo”, salienta o Tribunal de Leiria, no acórdão a que o Expresso teve acesso.

