Mais de 100 padres no ativo denunciados por abusos sexuais a menores

Em oito meses, a comissão independente que está a investigar a prática de crimes sexuais na Igreja recebeu mais de 400 depoimentos de vítimas ou testemunhas de abuso de menores, que envolvem cerca de 100 sacerdotes ainda no ativo. Dezassete destes testemunhos foram enviados para o Ministério Público (MP) para análise.

No entanto, tendo em conta os anos que já decorreram depois dos alegados abusos, a esmagadora maioria dos crimes já terá prescrito e ficará sem castigo. Uma fonte judicial explica que a comissão optou por enviar para o MP processos que poderão estar prescritos porque entende que deve ser este órgão da Procuradoria-Geral da República a avaliar se pode haver acusação em algum dos casos.

Um dos testemunhos mais importantes que chegou à comissão independente foi o do padre ‘Cardoso’ (o nome é fictício, a pedido do próprio). Em abril, este sacerdote revelou suspeitas sobre 12 padres, alguns deles ainda no ativo. Na sequência destas denún­cias — reveladas pelo Expresso em agosto —, o Patriarcado de Lisboa decidiu contactar o pároco, para que este partilhasse as suas informações sobre os clérigos suspeitos de pedofilia.

