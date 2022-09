Arranque das aulas: escolas em busca de professores de Física, línguas e Informática

Ainda o ano letivo não começou e várias escolas, em particular do distrito de Lisboa, mas também de Setúbal e Faro, já estão com dificuldades em encontrar professores para substituir colegas que entretanto entraram de baixa ou se aposentaram. Desde meados de agosto até quarta-feira desta semana, as escolas já colocaram perto de mil novos horários (com um mínimo de oito horas letivas semanais) em contratação de escola. Quer isto dizer que para todos estes lugares ou nem chegou a haver candidatos ou foram recusados por docentes que estão nas listas nacionais de recrutamento, mas que não manifestaram interesse em ficar com eles, por exemplo, por implicarem uma mudança de residência.

A totalidade destes horários diz respeito a um número indeterminado de turmas, mas que abrange seguramente umas dezenas de milhares de alunos. Não significa que todos eles comecem as aulas sem professores a alguma disciplina. O arranque oficial está marcado para entre dia 13 e 16 deste mês e todos os dias são colocados profissionais nestas ofertas de escolas, assim como todas as semanas são comunicadas novas necessidades. Todos os anos é assim. O problema é que nos últimos tempos as dificuldades para encontrar substitutos têm sido maiores. Nalgumas regiões e em determinadas disciplinas, com a Informática a ser o caso mais flagrante, mas não exclusivo.