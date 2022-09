Arquiteta portuguesa premiada entre mais de 600 finalistas a nível mundial

A arquiteta portuguesa Maria João Zagallo, acaba de ver uma obra sua distinguida com o prémio International Architecture Award 2022, na categoria de Private Houses, atribuído pelo The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e pelo The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, entre mais de 600 finalistas a nível mundial.

“Ser a única portuguesa premiada, ao lado de ateliers internacionais de arquitectura como Zaha Hadid Architects; Adjaye Associates; Shigeru Ban Architects, entre outros, é uma honra”, disse ao Expresso a arquiteta, de 38 anos, que agora vê uma obra sua, construída junto à Praia das Chocas, perto de Nampula, no norte de Moçambique, reconhecida a nível internacional.

A partir da próxima sexta-feira, dia 9 de setembro (e até ao dia 25 deste mês), imagens da casa agora premiada em Moçambique – e dos restantes projetos distinguidos - ficarão em exposição em Atenas, na Grécia, no The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies: The City and The World.

Maria João Zagallo, que nos últimos anos tem repartido a sua atividade entre Portugal e Moçambique, disse ainda ao Expresso que ficou surpreendida com o reconhecimento mas, sublinha, “como ainda sou nova, ainda tenho muito que palmilhar”. Na verdade, a arquiteta começou a sua carreira muito cedo, com a assinatura do seu primeiro projeto aos 25 anos, também em Moçambique, num empreendimento hoteleiro.

Sobre a obra agora premiada na Praia das Chocas, naquela país africano, Maria João Zagallo nota que se trata de um projeto de grande escala. Afinal, “estamos a falar de uma casa junto à praia com uma área de 2000 metros quadrados. Com a condicionante de ter sido construída num local longe de tudo – a mais de 2000 quilómetros de Maputo -, onde só se chega por estradas de terra batida”.

Os acessos são de tal forma difíceis que, lembra a arquiteta, na viagem que transportou a primeira encomenda de vidros de grandes dimensões (a casa é feita de transparências) chegaram praticamente todos partidos ao local da obra.

Apesar das dimensões da casa, Maria João Zagallo diz que a vê como “algo leve, simples e minimalista”. E, acrescenta, “na verdade acho que tenho conseguido manter simplicidade em todos os meus projetos”. Desenha sobretudo moradias e hotéis “mas sempre neste registo de leveza e simplicidade”.