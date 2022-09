Metro de Lisboa abre mais dois postos de atendimento do cartão Navegante

O Metropolitano de Lisboa (ML) abriu na segunda-feira mais dois postos temporários de atendimento destinados exclusivamente à produção dos cartões Navegante, nas estações de Entrecampos (linha Amarela) e S. Sebastião (Linha Vermelha), informou hoje a empresa.

Em comunicado, a transportadora justifica a abertura dos dois novos postos de atendimento com a resposta aos picos de procura no início do ano letivo e no regresso de férias, contribuindo "para a redução de filas de espera nos postos de atendimento urgente".

Estes dois novos espaços complementam os dois permanentes já existentes nas estações de Campo Grande (linhas Verde e Amarela) e Marquês de Pombal (linha Azul), e funcionam nos dias úteis entre as 07:45 e as 19:45.

A empresa adianta ainda que os clientes têm à sua disposição, através da aplicação Proximo®, uma funcionalidade de tirar senhas eletrónicas para atendimento nos Postos cartão urgente e Espaços Cliente.

“Disponível para iOS e Android, esta aplicação permite, aos clientes que estejam num raio de cinco quilómetros de proximidade do posto de atendimento pretendido, tirar senhas, monitorizar em tempo real o estado das filas e receber notificações de quando estiver a chegar a sua vez”, explica a empresa na nota.

O Metro destaca ainda que a aplicação poderá ser utilizada nos postos de cartões Navegante Urgente e Espaços Cliente nas estações Marquês de Pombal e Campo Grande, devendo-se para o efeito descarregá-la, efetuar registo e login e selecionar o separador “transportes”.