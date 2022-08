IGAS abre inquérito à transferência de grávida do Hospital de Santa Maria (e quer ver esclarecidas cinco questões)

Uma grávida de 34 anos e nacionalidade indiana morreu quando estava a ser transferida para o São Francisco Xavier por falta de vagas no serviço de neonatologia do Hospital de Santa Maria. O caso vai ser alvo de uma investigação por parte da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

“Por despacho do Inspetor-Geral de 30 de agosto de 2022, foi determinada a instauração de uma inspeção à transferência de uma utente grávida do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco Xavier por uma alegada inexistência de vaga no Serviço de Neonatologia da primeira unidade hospitalar para internar o bebé quando fosse provocado o parto.” A decisão foi comunicada ao início da tarde desta terça-feira, horas depois de uma conferência de imprensa da equipa hospitalar do Santa Maria e de ser conhecida a demissão da ministra da Saúde, Marta Temido.