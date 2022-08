ASAE já recebeu 40 denúncias por especulação na venda de bilhetes para ver os Coldplay. Revendedores incorrem em multas e penas de prisão

Em poucas horas, os bilhetes esgotaram mas basta uma simples pesquisa no Google com as palavras “Coldplay, bilhetes, Portugal” para que uma lista interminável de ofertas surja. Os preços são bem superiores - alguns, dez vezes mais - ao custo de venda nos postos oficiais para os quatro concertos em Coimbra agendados para 17,18, 20 e 21 de maio de 2023. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a monitorizar este fenómeno e diz ao Expresso que já recebeu entre 30 e 40 denúncias de bilhetes revendidos com preços especulativos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler