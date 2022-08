“Vem aí uma crise social, uma franja da população vai ficar pior do que os pobres”: três alertas sobre o aumento de preços na energia

As famílias que se encontram imediatamente acima do limiar da pobreza e cujo rendimento dita que já não têm direito a apoios sociais são “das maiores preocupações” do Banco Alimentar Contra a Fome, num contexto de aumento do valor da fatura do gás. Em declarações ao Expresso, Isabel Jonet, presidente desta organização, deixa o alerta: “Há uma franja da população que vai ficar pior do que os pobres.”

A explicação, diz, passa por serem famílias que tipicamente têm créditos habitação e já vivem com uma série de despesas e carga fiscal fixa mensal que não podem deixar de pagar, apesar de tudo estar mais caro. “Estas famílias não têm os apoios sociais que as classes mais baixas já têm, falo das que estão logo a seguir ao limiar de pobreza. Foram as que arriscaram comprar casa, as que sofrem com o aumento da inflação, da taxa de juro e agora com o da energia.”