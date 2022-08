Incêndios: quanto demora recuperar a área ardida? “Será um trabalho de décadas” e Portugal “poderá não ter o dinheiro que necessita”

O Governo decretou “a situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela por um período de um ano” e quer ainda conhecer os danos dos fogos nos concelhos com área ardida igual ou superior a 4.500 hectares, ou 10% da respetiva área territorial, ao longo do ano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler