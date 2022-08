Medicina de precisão, vacinas e inteligência artificial de ponta: há esperança renovada na luta contra o cancro

"Não é ficção científica, é uma coisa que já está a acontecer nos hospitais um pouco por todo o mundo, e até mesmo em Portugal." Júlio Oliveira, investigador e oncologista do Centro de Medicina de Precisão do IPO, é um dos observadores mais diretos sobre o impacto dos desenvolvimentos científicos na área do cancro, que, nos últimos anos, têm sido muitos. O especialista refere-se a ideias que há dez anos pareceriam demasiado utópicas: no centro de ensaios clínicos de fase um, Júlio Oliveira vê em marcha o processo para transformar em laboratório, através de procedimentos de engenharia celular, as células do sistema imunológico, voltando, depois, a administrá-las ao doente. As células tornam-se, então, máquinas mais eficientes no reconhecimento das suas companheiras celulares anormais, e essa é apenas uma das grandes evoluções aplicadas já em hospitais em todo o mundo. Começa também a fazer parte da prática clínica a utilização de CAR T cells [células T que foram geneticamente modificadas para produzir um recetor artificial de célula T para uso em imunoterapia].

