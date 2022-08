Incêndios: Vila Real com frente "de maior preocupação", Ourém e Alenquer em resolução, situação em Carrazeda de Ansiães dominada

O incêndio que deflagrou no domingo na Samardã, Vila Real, mantém-se esta segunda-feira de manhã com três frentes, uma delas a apresentar maior preocupação, e mobiliza 421 operacionais, num combate que vai ser reforçado com cinco meios aéreos.

“O incêndio mantém-se ativo, com três frentes, embora uma delas a apresentar maior preocupação, que é esta frente que se desenvolve na cumeada do Alvão [serra]”, afirmou o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Miguel Fonseca.

Num ponto de situação feito pelas 08h00, no posto de comando instalado perto da aldeia de Benagouro, o responsável disse que uma das outras frentes está “em consolidação, praticamente toda fechada e em processo de rescaldo”, e uma terceira, virada ao concelho de Vila Pouca de Aguiar, também está “praticamente a entrar em processo de consolidação”.

“Contamos com que vá ser um dia complicado, até porque a área do incêndio é bastante grande, ainda há muitos pontos quentes”, salientou.

O CODIS disse que os meios aéreos que esta manhã vão ser empenhados neste incêndio vão ser “uma peça importante para reforçar o trabalho dos meios terrestres” e para que “quanto antes, se possa fechar os processos de consolidação, como também debelar rapidamente esta frente que ainda se mantém ativa”.

Vão ser empenhados cinco meios aéreos neste fogo rural, que está ativo há cerca de 24 horas e que já queimou uma vasta área de mato e algum pinhal e que, no domingo, colocou em perigo várias aldeias do concelho de Vila Real.

O alerta para o fogo foi dado às 07h00 de domingo, na serra do Alvão, zona da Samardã, e o vento forte e inconstante que se fez sentir empurrou-o em três frentes distintas, tendo atravessado a Estrada Nacional 2 (EN2) e a Autoestrada 24 (A24), entretanto já reabertas.

Fogos em Ourém e Alenquer entraram em resolução

Um dos dois incêndios que lavravam no domingo no concelho de Ourém e o fogo que começou no mesmo dia em Alenquer entraram em resolução perto das 00h00 desta segunda-feira, disseram à Lusa fontes dos CDOS locais.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio que deflagrou na sexta-feira no Carvalhal, em Ourém, entrou em resolução pelas 23h50 de domingo.

Perto das 00h00 desta segunda-feira, o incêndio estava a ser combatido por 295 operacionais, apoiados por 90 veículos. Este fogo tinha entrado em resolução no sábado, mas reacendeu-se no domingo ao início da tarde.

O outro fogo que lavrava também no domingo em Ourém, mas na freguesia de Seiça, ainda estava ativo pelas 00h00 desta segunda-feira, “embora com setores a ceder”. Por essa hora, este incêndio estava a ser combatido por 274 operacionais, apoiados por 74 veículos.

Já o fogo que teve início em Abrigada, na freguesia de Olhalvo, Arenquer, pelas 15h20 de domingo, entrou em fase de resolução pelas 23h20, segundo fonte do CDOS de Lisboa.

Pelas 00h00 desta segunda-feira mantinham-se no local 361 operacionais, apoiados por 113 veículos. De acordo com a mesma fonte, “não há vítimas a registar, nem habitações ou barracões atingidos” pelas chamas.

Dominado o fogo em Carrazeda de Ansiães

O incêndio, que deflagrou no domingo em Selores, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, foi esta segunda-feira dado como dominado às 05h08, disse à Lusa fonte da proteção civil.

No terreno encontram-se 129 operacionais, apoiados por 49 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Pelas 06h00, a página da ANEPC registava três incêndios ativos em Portugal Continental, estando no terreno um total de 616 operacionais e 178 viaturas. O site registava, pela mesma hora, quatro incêndios em fase de resolução, envolvendo um total de 746 operacionais e 244 viaturas.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou no sábado a declaração da situação de alerta no continente, em vigor até às 23h59 de terça-feira.

A situação de alerta vai ser reavaliada pelo Governo esta segunda-feira.