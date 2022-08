Incêndios: Fogos de Ourém entram em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Espite, concelho de Ourém, e que se reativou hoje entrou em fase de resolução, assim como o novo foco que surgiu esta tarde na freguesia de Matas e Cercal, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o sítio da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio em Carvalhal, na freguesia de Espite, está em fase de resolução, sendo que, pelas 18h36, estavam ainda 200 operacionais no terreno, apoiados por 65 veículos e um meio aéreo.

Pelas 16h30, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém precisou à agência Lusa que a reativação do incêndio de Espite "ocorreu junto a Caxarias". "Os meios foram imediatamente disponibilizados para o local. O combate ao incêndio está a evoluir favoravelmente”, disse na altura a fonte do CDOS de Santarém.

A mesma fonte acrescentou que o fogo esteve próximo das habitações, mas os operacionais estiveram na defesa das casas.

Também no concelho de Ourém, distrito de Santarém, deflagrou esta segunda-feira um novo foco de incêndio, em Ninho de Águia, na freguesia de Matas e Cercal, pelas 15h37, estando este fogo também em resolução. “Existe vento forte no local, com projeções a média distância. Está a ser um combate difícil”, referiu a mesma fonte do CDOS, esta tarde.

Pelas 18h36 estavam no terreno 175 elementos, 43 viaturas e seis meios aéreos.