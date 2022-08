Chamas lavram em Paredes com três frentes e 160 operacionais

Um incêndio florestal em Paredes, no distrito do Porto, ativo desde o meio da tarde desta segunda-feira, apresenta três frentes, com o combate assumido por 160 operacionais, informou a proteção civil distrital do Porto.

Segundo a mesma fonte, não há habitações em perigo, na zona de Recarei, onde lavra o incêndio rural.

O alerta para a ocorrência foi registado às 15h44. Às 20h45, os operacionais estavam apoiados por 47 viaturas, de duas dezenas de corporações da região.

Os bombeiros de Baltar, do concelho de Paredes, que abranguem aquele território, estão no comando das operações.