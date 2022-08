Rapaz de 13 anos e jovem de 18 morreram em praias fluviais

Um rapaz de 13 anos e um jovem de 18 foram morreram neste domingo afogados nas praias fluviais de Valada, no Cartaxo, e da Senhora da Ribeira em Santa Comba Dão, respetivamente, segundo fontes dos CDOS locais.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, um rapaz de 13 anos morreu hoje afogado no rio Tejo, ao final da tarde, em frente à praia fluvial de Valada.

O alerta para o afogamento foi dado pelas 19h10, e cerca de meia hora depois o corpo foi encontrado pelos bombeiros e retirado da água, tendo sido iniciadas manobras de reanimação no local. A fonte adiantou ainda que o óbito acabou por ser validado no local pelas 20h15.

Uma equipa de apoio psicológico foi acionada e o corpo levado para o Hospital de Santarém. Estiveram envolvidos nesta ocorrência 15 operacionais, apoiados por oito veículos.

Hoje, desapareceram pelo menos mais duas pessoas em praias fluviais em Portugal Continental. O alerta para o desaparecimento de um homem na praia fluvial da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro de Ázare, em Santa Comba Dão, foi dado, segundo o CDOS de Viseu, pelas 15h45. O corpo acabou por ser retirado da água pelas 21h30, já cadáver. De acordo com a mesma fonte, trata-se de um jovem de 18 anos.

Mais a norte, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, segundo fonte do CDOS de Braga, foi dado alerta para o desaparecimento de uma pessoa após ter mergulhado na albufeira da Caniçada, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro, pelas 15h30. A fonte não soube precisar a idade nem o género da vítima, mas, de acordo com o "Jornal de Notícias", trata-se de um jovem de 20 anos.

Segundo o jornal, além do jovem desaparecido, mergulharam também no rio Cávado, nas imediações da praia do Alqueirão, dois amigos da vítima, que foram transportados para o Hospital Central de Braga, “com ferimentos ligeiros e em estado de choque”. Segundo a mesma fonte do CDOS de Braga, as buscas foram suspensas pelas 19h45 e serão retomadas na segunda-feira de manhã.