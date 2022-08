Há mais notas contrafeitas a serem confiscadas devido a venda de dinheiro falso na internet

Há menos investigações e ninguém foi detido, mas há, mais notas falsas confiscadas, adianta o “Jornal de Notícias”. Verificou-se uma crescente chegada a Portugal de grandes quantidades de notas publicitárias (dinheiro falso) via postal, oriundos da China e Turquia.

Em 2021, foram apreendidas 12.524 notas contrafeitas, um crescimento de 65% em comparação com 2020. O valor apreendido aumentou ainda mais (178%), de 258 mil para 717 mil euros no mesmo período. Todas as notas, com exceção das de 50 euros, registaram um aumento de apreensões. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

“Foram detetadas dezenas de encomendas postais, oriundas de países como a China e a Turquia, contendo no seu interior centenas de notas, refere a Polícia Judiciária (PJ). Este tipo de dinheiro - conhecido como “movie money, prop copy ou turcas” - são fabricados para servir de adereço e contêm a indicação explícita de que são falsos. Contudo, como são muito semelhantes, “são aceites como verdadeiras, causando prejuízo económico aos destinatários”, lê-se no RASI.