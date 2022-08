Próximos dias trazem "ar mais seco, céu limpo e calor”: são “previsões meteorológicas péssimas” para os incêndios

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que a chuva registada esta terça-feira vai desaparecer a partir desta quarta-feira. “A partir de quinta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo e vamos ter mais correntes de leste, ou seja, o ar mais seco, céu limpo e calor. Temos ainda uma previsão de subida da temperatura máxima a partir de quinta-feira”, refere o meteorologista do IPMA, Alessandro Marraccini, em declarações ao “Diário de Notícias”.

"Estamos a falar de previsões meteorológicas péssimas para o combate aos incêndios", alerta o especialista do IPMA. "Na sexta-feira, já estamos com o tempo quente a sério, com temperaturas máximas a rondar os 40 graus centígrados no interior, em especial no centro e sul de Portugal Continental, e provavelmente vamos emitir um aviso de calor", acrescenta.

“Até ao final da semana não há, de certeza, previsões de mudanças. Depois ainda temos algumas incertezas. Mas, neste momento, não temos recursos para dar boas notícias, parece que vai continuar mau para os incêndios e bom para a praia", diz. Esta quarta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, vão participar numa reunião com o IPMA para avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias.