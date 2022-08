Incêndio na serra da Estrela dado como dominado às 21h30

O incêndio que lavra na serra da Estrela há 11 dias foi dado como dominado pelas 21h30 desta quarta-feira, confirmou à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Este fogo deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, e foi dado como dominado no sábado, dia 13, mas sofreu uma reativação na segunda-feira.

Pelas 23h30, o comandante Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Elísio Oliveira, disse, em declarações à CNN Portugal, que os operacionais iriam continuar no local a até ter “a certeza de que o assunto estará resolvido”.

“Ao longo de toda esta noite vamos continuar a trabalhar em todo o perímetro do incêndio. Felizmente, na orla do incêndio não temos grandes problemas, mas no interior temos ainda algumas bolsas com pequenas fumarolas que carecem de intervenção”, lembrou.

De acordo com Elísio Oliveira, neste momento, “o incêndio está em resolução”, não se registando focos ativos em todo o seu perímetro, acrescentando que “todo o dispositivo mantém-se no teatro de operações”.

Sobre possíveis complicações na área do incêndio nos próximos dias devido às condições climatéricas, o comandante disse que vão ter de “reposicionar os meios de forma a garantir que qualquer situação que venha a surgir tenha uma reposta em tempo útil com os meios adequados”.

De acordo com o ‘site’ da ANEPC, pelas 23h45, encontravam-se ainda no local 1.067 operacionais, apoiados por 346 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo.