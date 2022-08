Detenção no Bairro Alto: início do vídeo mostra homem a empunhar duas barras metálicas à frente dos agentes

Há dois segundos iniciais do vídeo que foi divulgado este fim de semana nas redes sociais que mostram o homem detido no Bairro Alto, em Lisboa, a empunhar dois objetos compridos que aparentam ser de metal perante dois agentes da PSP. Esse momento havia sido aparentemente cortado do vídeo, de 45 segundos, que tem sido partilhado na Internet.

