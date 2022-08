Descoordenação, conflitos entre entidades e abandono de área ardida no fogo da Serra da Estrela

O fogo da serra da Estrela, que começou a 6 de agosto no concelho da Covilhã, está ao início da tarde desta terça-feira junto a Belmonte, na localidade do Colmeal. A estrada que liga Valhelhas a Belmonte está condicionada e o mesmo sucede na aldeia de Colmeal. O fogo teve um reacendimento violento na tarde de segunda-feira e alastrou de novo pela serra, obrigando a evacuar as localidades de Valhelhas e Gonçalo, na Guarda, e Vale Formoso, na Covilhã.

