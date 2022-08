PSP abre investigação a atuação de dois agentes no Bairro Alto

O comando metropolitano de Lisboa da PSP reagiu a um vídeo de 45 segundos que circula nas redes sociais em que mostra a atuação de dois agentes que dão bastonadas num cidadão deitado no chão que aparentemente parece estar desarmado.

"No âmbito do patrulhamento no zona do Bairro Alto, em Lisboa, pelas 19h40 do dia 13 de agosto (sábado), uma patrulha da PSP foi informada por uma pessoa que ali circulava, que na travessa da Boa Hora, 9, se encontrava um individuo com um comportamento agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-os e causando-lhes receio".

A PSP acrescenta que "tendo em conta esta informação os polícias deslocaram ao local e abordaram o cidadão suspeito para esclarecimento dos factos, tendo este uma atitude agressiva para com os policias e negando a identificar-se".

E garante que "esgotados os pressupostos legais para proceder à sua identificação foi o mesmo informado que iria ser conduzido à esquadra para se proceder às diligências necessárias". Foi nessa altura que "o individuo terá ficado mais agressivo, negando-se a acompanhar os polícias e terá tentando escapar e impedir à ação policial, utilizando ferros com intenção de os agredir".

A PSP diz ainda que os polícias "recorreram ao uso da força, incluindo através de bastão policial e já manietado conduziram o suspeito à esquadra, onde foi identificado, tendo saído daquela subunidade pelas 22h00".

O comando metropolitano de Lisboa da PSP assegura que agora "vai ser instaurado um processo de inquérito" sobre o caso.