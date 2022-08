Fogo na serra da Estrela com reacendimento que obrigou a evacuar três aldeias

O grande incêndio da serra da Estrela teve esta segunda-feira um reacendimento em Vale de Amoreira, no concelho de Manteigas, o que obrigou à evacuação da aldeia e do parque de campismo de Valhelhas, no vizinho município da Guarda. De acordo com a "Sic Notícas", também as populações das aldeias de Quinta da Senhora da Misericórdia e Gonçalo foram evacuadas.

De acordo com informações das autoridades locais, havia sete bombeiros que estiveram desaparecidos, não estando a responder a chamadas telefónicas. Entretanto já foram encontrados.

Em declaração à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) da Guarda avançou que o reacendimento ocorreu “ao início da tarde” em Vale de Amoreira.

Apesar de nos concelhos da serra da Estrela terem ocorrido outros incêndios rurais esta semana, este incêndio, que deflagrou na madrugada do dia 6 (sábado) na Covilhã (distrito de Castelo Branco), destacou-se pela sua dimensão, uma vez que só foi dominado uma semana depois, na noite de sexta-feira, dia 12.

Além de atingir o concelho da Covilhã, chegou a Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, no vizinho distrito da Guarda, queimando um total superior a 14 mil hectares, segundo dados provisórios. Em causa está uma área de parque natural classificada.

Num ponto da situação cerca das 20h30, o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa afirmou que o fogo está “completamente descontrolado”, destacando que há muitas pessoas a serem retiradas da vila de Gonçalo.

“O incêndio está completamente descontrolado”, afirmou Sérgio Costa à agência Lusa, esclarecendo que há meios no local, mas com a intensidade do vento “é muito complicado” o combate..

O programa Aldeia Segura [Pessoas Seguras] está a ser ativado em todas as aldeias do sul do concelho”, disse ainda.

Segundo o sítio da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam às 19:15 mobilizados para este incêndio (em toda a sua área, inclusive na parte em trabalhos de rescaldo) 661 operacionais, com 151 veículos e dois meios aéreos.

Fonte do CDOS remeteu para mais tarde mais informações.

Artigo artualizado às 20h48