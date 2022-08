“Quando isto passar é necessária uma avaliação à estratégia e aos meios”, diz investigador sobre combate ao fogo na serra da Estrela

As operações no combate ao incêndio na serra da Estrela, já no sexto dia, tem sido alvo de críticas. “Quando isto passar, é necessária uma avaliação objetiva, incluindo às condições meteorológicas, à estratégia, às táticas e aos meios”, diz o investigador Duarte Caldeira, em declarações ao “Jornal de Notícias”.

Esta quinta-feira, cinco bombeiros ficaram feridos após um capotamento em Celorico da Beira e ficou a saber-se que aviões de combate a incêndios ficaram em terra durante 17 dias. “Perdeu-se a janela de oportunidade de o controlar na noite de sábado para domingo”, refere o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes.

“Talvez na fase inicial não se tenha avaliado adequadamente a magnitude de todo este processo”, confessa António Nunes. O presidente critica a falta de “intervenção musculada nalgumas zonas”: "andamos atrás do prejuízo”.