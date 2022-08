Onda de choque na Igreja isola D. Manuel Clemente, o patriarca

O Patriarcado de Lisboa aguarda a confirmação formal da permanência de D. Manuel Clemente à frente da diocese de Lisboa, depois de, na passada semana, o cardeal ter apresentado ao Papa, em audiência privada, o seu pedido de renúncia. As notícias do encobrimento de casos de abusos de menores no Patriarcado levaram o núncio apostólico em Lisboa a participar a Roma a situação do cardeal e um parecer negativo do representante do Vaticano pode pesar na decisão do Papa. O destino de D. Manuel — que faz 75 anos a 16 de julho de 2023 e já tinha anunciado a intenção de sair, depois da Jornada Mundial da Juventude, marcada para o próximo ano — está nas mãos do Papa. E pode ter uma resolução já este mês.

“D. Manuel entrará como patriarca de Lisboa no próximo Consistório, mas poderá voltar afastado de funções”, disse ao Expresso fonte do Patriarcado. A agenda do Vaticano confirma a realização de um Consistório Ordinário Público para o próximo dia 27 de agosto, em Roma, e esse encontro — onde vão receber a insígnias os 21 novos cardeais anunciados em maio — será a ocasião para o Papa decidir se D. Manuel Clemente permanece em funções ou se é antecipado o seu pedido de renúncia, que deveria ser formalizado quando fizer os 75 anos, a menos de um mês da Jornada Mundial. Os Consistórios tiveram uma pausa forçada de dois anos, devida à pandemia, e são um momento solene de renovação da Igreja. No próximo Consistório está confirmada a presença do cardeal-patriarca de Lisboa.