Ministério da Saúde vai estudar excesso de mortalidade dos últimos anos

O Ministério da Saúde vai avançar com um estudo ao excesso de mortalidade em Portugal nos últimos anos, focando-se no período a partir do início da pandemia de covid-19, segundo indicou esta sexta-feira, em resposta ao Expresso, o gabinete da ministra Marta Temido.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler