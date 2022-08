Cerca de um milhão de pessoas trabalhou a partir de casa no segundo trimestre de 2022 (altura em que já não era obrigatório recorrer ao teletrabalho), revelam os resultados do inquérito agora reformulado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com o “Jornal de Negócios”, o questionário deste último trimestre tem uma particularidade, uma vez que “a população-alvo foi alargada, passando a abarcar todas as pessoas que referiram ter trabalhado a partir de casa no período de referência, independentemente da frequência com que o fizeram”.

A maioria das pessoas que trabalhou remotamente (95%) recorreu a tecnologias de comunicação. Estes últimos dados revelam, também, que “o número médio de dias trabalhados em casa por semana foi de quatro”.

No último trimestre, 27% dos inquiridos optaram por trabalhar num regime híbrido, no qual a opção mais comum passou por conjugar dias em casa e outros no escritório, dentro da mesma semana. Já um terço das pessoas trabalhou sempre de casa.