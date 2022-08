PSP não esclarece se adeptos croatas implicados nos desacatos vão assistir ao jogo com o Guimarães

O Gabinete de Relações Públicas do Comando Distrital da PSP de Braga avança ao Expresso que os adeptos do Hajduk Split vão poder assistir ao jogo com o Vitória Sport Clube desta tarde, alguns dos quais já se encontram no Estádio D. Afonso Henriques. A PSP não esclarece, contudo, se será ou não autorizada a entrada dos 154 adeptos identificados como possíveis autores da desordem no recinto do jogo, grupo entre os quais se contam 122 cidadãos croatas, 23 portugueses e nove adeptos de outras nacionalidades.

“O processo está em marcha e a situação a ser analisada, mas não vamos desenvolver esta questão com os órgãos de Comunicação Social”, referiu ao Expresso a PSP de Braga. A questão se os alegados autores dos distúrbios foi colocada ainda à PSP de Guimarães que remeteu qualquer esclarecimento para o Comando Distrital de Braga.

Em comunicado, a PSP adiantou na manhã desta quarta-feira ter apreendido “um pote de fumo, uma soqueira e um passa-montanhas”. O adjunto da divisão da PSP de Guimarães, Vítor Silva, referiu à Lusa que o grupo foi identificado fora da zona urbana da cidade por ser mais seguro para a população.

Os desacatos aconteceram por volta das 22h30, tendo o comissário da PSP já referido que se tratou "uma movimentação em massa, rápida e muito bem organizado”.