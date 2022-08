Quer sair discretamente de um grupo do WhatsApp sem que todos notem? Vai ser possível

Multiplicam-se rapidamente, raramente se calam e exigem de si uma atenção permanente: a praga de conversas de grupo no WhatsApp está em todo o lado e invade todas as áreas da sua vida. São vários grupos para o trabalho, outros tantos para conversar com amigos, e vai mais um para a gestão do condomínio, outro com os encarregados de educação dos colegas de escola dos seus filhos, e assim sucessivamente. Todos juntos formam uma teia da qual é quase impossível escapar.

Mas tenha calma. Se é um daqueles utilizadores já sem paciência para este fogo cruzado de mensagens, saiba que vai ser possível abandonar um grupo do WhatsApp sem que todos os outros membros sejam notificados da sua saída.

O anúncio foi efetuado esta terça-feira por Mark Zuckerberg, CEO da Meta (empresa detentora do Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger), que revelou que “novos recursos de privacidade estão a chegar ao WhatsApp”.

A novidade foi partilhada numa mensagem postada no Facebook, onde Zuckerberg diz que será possível abandonar conversas de grupo “sem notificar todos” os membros. Com este novo recurso de privacidade, apenas o administrador do grupo ficará a saber que um utilizador saiu da conversa.

Além disso, de acordo com Zuckerberg, o utilizador poderá controlar quem pode ver se está online ou não.

Outra das opções que será implementada serve para bloquear capturas de ecrã de mensagens de visualização única. Estas três novas atualizações ficarão disponíveis ainda este mês.

“Continuaremos a criar novas maneiras de proteger as suas mensagens e mantê-las tão privadas e seguras como em conversas cara-a-cara”, assegurou Mark Zuckerberg.