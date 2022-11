Incêndios: três bombeiros transportados para o hospital durante combate às chamas na Covilhã

Três bombeiros que combatiam o incêndio em Garrocho, no concelho da Covilhã, foram transportados para o hospital, dois deles com ferimentos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, um bombeiro sem ferimentos foi transportado por motivo de doença.

No início da tarde, fonte do CDOS de Castelo Branco tinha já registado que o fogo, que deflagrou em Garrocho às 03:18 de sábado, obrigou ao corte da Estrada Nacional 338, que “liga a zona dos Piornos a Manteigas”, e à evacuação da praia fluvial de Verdelhos.

O incêndio já se alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda, para a zona do Maciço Central da Serra da Estrela e ainda “se mantém em curso”.

No combate às chamas estão 435 operacionais, apoiados por 125 viaturas e 12 meios aéreos, segundo a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).