Idade da reforma deve voltar a recuar em 2024

A redução inédita da idade da reforma em Portugal no próximo ano pode voltar a repetir-se em 2024. É essa a opinião de especialistas ouvidos pelo Expresso, tendo em conta os dados — elevados — da mortalidade no país nos primeiros sete meses deste ano.

Desde 2008, com a reforma da Segurança Social do então ministro socia­lista Vieira da Silva — que introduziu o fator de sustentabilidade das pensões —, passou a ser preciso trabalhar para além dos 65 anos, que era então a idade legal de reforma em Portugal, para aceder à pensão sem cortes. Em 2014, com o Governo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho e sob a égide da troika, essa idade subiu para os 66 anos e passou a evoluir com a esperança de vida. Alterações que ditaram um caminho de sentido único: os ganhos na esperança de vida aos 65 anos — que traduz o número de anos que uma pessoa com 65, em média, pode ainda esperar viver — levaram a subidas na idade de acesso à pensão sem cortes, que atingiu os 66 anos e sete meses em 2022.