Jô Soares. Um gordo insuportável

José Eugénio Soares é muito menos conhecido que Jô Soares. Mas ambos são aquele humorista brasileiro nascido em 1938 que já nos habituámos a ver desdobrado em 300 personagens. É um homem de coisa pouca como 15 milhões de espectadores de audiência do seu programa de televisão. Talvez por isso, de vez em quando, tem umas saudades incontroláveis de voltar ao palco. Àquela intimidade de salas de... dois mil e quinhentos lugares. Esgotadas! Sorte nossa que de 27 a 31 de Janeiro [2004] ele estará no Centro Cultural de Belém com o seu sétimo espectáculo a solo, "Na Mira do Gordo". Mais uma vez se apropria do quotidiano para criar personagens e visitar situações em que mais ou menos todos podem rever-se.

