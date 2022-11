Faltam vinte mil camas para estudantes em Lisboa e Porto

Há no mínimo 20 mil camas a menos para responder às necessidades da comunidade universitária de Lisboa e Porto, refere um estudo da consultora imobiliária Cushman & Wakefield (C&W). De acordo com o mesmo estudo, a que o “Dinheiro Vivo” teve acesso, em Lisboa existem, atualmente, cerca de 5500 unidades e, no Porto, perto de 5300, a maioria de privados.

A oferta em todo o país é pouco superior a 23 mil camas, entre residências públicas, privadas e de instituições religiosas. Este número mostra-se insuficiente para os pelo menos 120 mil alunos universitários deslocados da sua terra natal. Para além destes 120 mil estudantes, há o crescente número de estudantes estrangeiros nas faculdades nacionais.

O estudo realça ainda que o número de estudante tem vindo aumentar. Em 2020/21 - os últimos indicadores da consultora -, contavam-se mais de 353 mil universitários portugueses e quase 59 mil estrangeiros, que comparam com os 332 mil nacionais inscritos no ano letivo de 2019/20, e os 65 mil externos.