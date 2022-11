Dois dos municípios com a água mais cara do país ainda não baixaram preço

No início do ano, quatro municípios da Área Metropolitana do Porto estavam no topo da lista dos que tinham a água mais cara do país. Trofa e Santo Tirso, que lideravam a lista segundo a Deco Proteste, negociaram e já conseguiram a redução. No entanto, de acordo com o “Jornal de Notícias”, Gondomar e Vila do Conde ainda não concretizaram a promessa de baixar o tarifário.

A autarquia de Gondomar garante que está a fazer as “diligências necessárias” para que a redução seja feita “no mais curto espaço de tempo”. Em janeiro, a Câmara de Gondomar disse que a redução seria de 16% para os 1.º e 2.º escalões.

Já em Vila do Conde, o município assegura que que a fatura vai descer 12 euros por mês para os 33 mil consumidores que gastam até 10 m3 (90% do total). Em vez de 34,10 euros mensais (água + saneamento) passarão a pagar 22,18 euros. O acordo com a concessionária chegou no segundo semestre e agora a autarquia espera pelo parecer da entidade reguladora e aprovação nos órgãos municipais.