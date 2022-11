César Mourão: "Morreu um homem que fez do Brasil um país mais feliz. Obrigado, Jô Soares. Um beijo para o gordo"

Início do ano 2000, mudava de um apartamento temporário na Barra da Tijuca para morar na rua Aires Saldanha em Copacabana, dali iria a pé para a faculdade que começava amanhã. Era a minha primeira noite na zona sul do Rio de Janeiro. Nervoso e sem sono ligo a televisão e quem me fez companhia nessa madrugada foi o Gordo, o Sr. Gordo. Estreava nesse dia o Programa do Jô, na Tv Globo. De fato branco e gravata borboleta entrou a dançar, qual Fred Astaire e ali fiquei a degustar cada minuto de conversa e de humor, até ser interrompido por um tiroteio na Avenida Atlântica junto à antiga discoteca "Help". Nome esse, bem apropriado à situação.

