Seca: no Algarve, corta-se a água das fontes e pede-se para não trocar toalhas

Corte da água em fontes ornamentais, rega dos espaços verdes à noite e sensibilização dos hóspedes para que não troquem as toalhas dos quartos todos os dias... Estas são algumas das medidas que os empreendimentos turísticos algarvios se preparam para adotar, depois de o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, ter anunciado, na semana passada, a necessidade de se conseguir uma redução do consumo de água nas unidades hoteleiras, face à grave seca que se vive na região.

“Não se trata de um racionamento”, explica ao Expresso João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA). “São medidas de contingência a adotar pelos empreendimentos turísticos, de forma a reduzir o consumo, que não afetam diretamente a atividade”, acrescenta. Fora da equação ficam quaisquer restrições na água para consumo humano — conforme já tinha garantido o ministro Duarte Cordeiro.