Serviços encerrados, reabertos ou com "novas limitações". Como estão as urgências este fim de semana?

A falta de profissionais de saúde e a dificuldade em assegurar escalas voltaram a causar constrangimentos nas urgências de vários hospitais do país durante este fim de semana.

Urgência de ginecologia de Braga voltou a encerrar este domingo

Depois de vários encerramentos temporários, a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga voltou a encerrar às 8h00 deste domingo e assim permanecerá até às 8h00 de segunda-feira

A informação encontra-se disponível no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e foi confirmada pela administração do hospital à Lusa. O encerramento, que é o nono no último mês e meio, deve-se à impossibilidade de completar as escalas de médicos.

Nos vários comunicados que tem emitido, a administração do hospital garante que está a fazer "todos os esforços" para continuar a assegurar a prestação de cuidados de saúde. Em caso de urgência, os utentes devem contactar a linha do SNS24 (808 24 24 24) e dirigir-se a outros hospitais da região que assegurem este serviço, como Guimarães, Famalicão e Viana do Castelo.

Bloco de partos em Portimão mantém-se encerrado até segunda-feira

Também o bloco de partos do Hospital de Portimão estará encerrado até às 9h00 de segunda-feira. O encerramento deve-se à "carência de médicos pediatras para assegurar as escalas de urgência, nomeadamente no bloco de partos e urgência pediátrica", explicou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), a que pertence a unidade de saúde em Portimão.

Em comunicado enviado à Lusa, adiantou que "está a ser reorganizada uma resposta assistencial coordenada" entre a unidade de Portimão e a de Faro, para garantir "a segurança dos serviços prestados a nível regional".

O bloco de partos do hospital não recebe utentes desde as 9h00 da passada quinta-feira, estando as grávidas com mais de 22 semanas de gestação a ser encaminhadas para o Hospital de Faro.

Urgência de Ortopedia em Santarém com novas "limitações"

A urgência de Ortopedia do Hospital de Santarém está a funcionar sem constrangimentos, depois de ter estado sem receber utentes encaminhados pelo INEM durante cerca de 48 horas. No entanto, o serviço vai voltar a "apresentar limitações" ainda este domingo, a partir das 20h30. Estes constrangimentos vão manter-se até às 20h30 de segunda-feira.

A urgência esteve sem receber doentes encaminhados pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) entre as 8h30 de sexta-feira e as 8h30 deste domingo, segundo uma nota enviada à Lusa.

Serviço normalizado em Abrantes

Em Abrantes, a urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), esteve sem atender utentes - tanto as grávidas que se

deslocaram pelos seus próprios meios ao hospital, como as que, noutras circunstâncias, seriam transportadas por ambulância - entre as 9h00 de sábado e as 9h00 deste domingo. O serviço já se encontra, contudo, a funcionar normalmente.

Durante o período em que a urgência da unidade em Abrantes esteve encerrada, as grávidas e outros utentes foram transferidos para outras unidades da região.

Urgência de ginecologia em Beja reabriu hoje

Também a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Beja esteve encerrada durante uma parte deste fim de semana. O serviço reabriu este domingo às 8h00, segundo a informação que está disponível no Portal do SNS.

A falta de médicos obrigou ao encerramento da urgência na sexta-feira, às 18h00.

São Francisco Xavier (Lisboa) e Montijo com "funcionamento condicionado"

Em Aveiro, a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Infante D. Pedro, assim como o blocos de partos desta unidade de saúde, estiveram encerrados entre as 20h30 de passada sexta-feira e as 8h30 de sábado, segundo o portal do SNS.

O mesmo aconteceu no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, cujo bloco de partos esteve encerrado desde 9h00 de sábado até às 21h00 do mesmo dia. Também o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e o Hospital São Bernardo, em Setúbal, têm apresentado períodos de "funcionamento condicionado", noticiou a SIC Notícias.