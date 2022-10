Em dois cursos foi preciso 19 para entrar, há poucas vagas em psicologia e muitas em Direito: o acesso ao Superior em números

O concurso nacional de acesso não é a única porta de entrada em universidades e politécnicos públicos, mas é por esta via que mais jovens ingressam no ensino superior. Estes são alguns dos números que o compõem:

- 1103 licenciaturas e mestrados integrados abrem vagas em 2022/23.

- Direito na Universidade de Lisboa é o que abre mais lugares: 445.

- No total, existem 53.640 lugares no concurso nacional a que se juntam 721 em concursos locais (feitos em cada escola, maioritariamente cursos artísticos).

- 1534 é o número de vagas em Medicina no ensino público de todo o país.

- Os cursos que visam a formação em competências digitais totalizam 8903 vagas.

- 64.404 candidatos apresentaram-se à 1ª fase do concurso no ano passado, um número recorde.

- Ficaram colocados nessa 1ª fase um total de 49.452.

- 19,05 valores foi a nota de entrada mais baixa em Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico (2021/22).

- Em 2 cursos não se entrou com menos de 19 valores: Engenharia Espacial no IST de Lisboa e Medicina no ICBAS da Universidade do Porto.

- Psicologia no ISCTE foi o curso que mais alunos deixou à porta: concorreram 716 em 1ª opção para 65 vagas.

- A Universidade de Lisboa é de longe a maior do país e abrirá 7373 vagas para o concurso nacional de 2022/23.

- No interior, o destaque vai para o Instituto Politécnico de Bragança, com 2243 lugares.