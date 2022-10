“O Governo russo quer ver-me morto”: John Doe, o denunciante dos Panama Papers, quebra o silêncio e conta porque fez o que fez

Em 2015, um denunciante anónimo autodenominado “John Doe” contactou o Süddeutsche Zeitung (SZ) e partilhou mais de 2,6 terabytes de dados secretos, incluindo milhões de emails internos, com dois jornalistas. A sua origem era o escritório de advogados do Panamá, Mossack Fonseca, um dos mais importantes prestadores de serviços no negócio global de empresas offshore.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler