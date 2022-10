Mário Ferreira obteve €3 milhões em reembolsos de IRC usando o esquema 'sanduíche'

Embora Mário Ferreira tenha dito, em 2017, que vendeu o navio “Atlântida” através de Malta não devido aos impostos, mas por esta ser uma jurisdição “com prestígio internacio­nal” na área da navegação, novos documentos recebidos pelo Expresso mostram que o empresário tirou de facto partido de uma solução vendida naquele país para quem quisesse pagar apenas 5% de IRC, com base num esquema de devolução de impostos.

Até agora, essa informação estava por confirmar. Os únicos dados publicamente conhecidos baseavam-se nos relatórios e contas de duas empresas em Malta, a International Trade Winds (ITW) e a International Trade Winds Holding (ITWH), relativos a 2015 e incluídos no projeto de investigação Malta Files, publicado pelo Expresso em 2017, numa colaboração com o consórcio EIC, o mesmo do Foot­ball Leaks.